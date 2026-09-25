Россия утром атаковала Запорожье: есть попадания и раненый
Утром 25 сентября российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела зафиксированы попадания по объектам города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин.
В одном из медицинских учреждений возник пожар. Информацию о последствиях атаки уточняют.
Есть раненый
Предварительно, в результате утреннего нападения на Запорожье ранен мужчина.
Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
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