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Новости Обстрелы Запорожской области
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Россия утром атаковала Запорожье: есть попадания и раненый

Утром 25 сентября враг атаковал Запорожье: повреждено медицинское учреждение

Утром 25 сентября российские войска атаковали Запорожье. В результате обстрела зафиксированы попадания по объектам города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Михаил Семикин.

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В одном из медицинских учреждений возник пожар. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Есть раненый

Предварительно, в результате утреннего нападения на Запорожье ранен мужчина.

Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Запорожье (3240) Запорожская область (4925) Запорожский район (857)
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