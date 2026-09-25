Росія зранку атакувала Запоріжжя: є влучання та поранений
Російські війська вранці 25 вересня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є влучання по об’єктах міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
В одному з медичних закладів виникла пожежа. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.
Є поранений
Попередньо, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя поранений чоловік.
Йому надають необхідну медичну допомогу.
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