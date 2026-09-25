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Новини Обстріли Запорізької області
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Росія зранку атакувала Запоріжжя: є влучання та поранений

Зранку 25 вересня ворог атакував Запоріжжя: пошкоджено медзаклад

Російські війська вранці 25 вересня атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу є влучання по об’єктах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник  Запорізької ОВА Михайло Семікін.

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В одному з медичних закладів виникла пожежа. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Є поранений

Попередньо, внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя поранений чоловік.

Йому надають необхідну медичну допомогу.

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Запоріжжя (2365) Запорізька область (5304) Запорізький район (861)
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