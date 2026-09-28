Європейцям рекомендували економити газ та електроенергію через високі ціни

Європейцям рекомендували економити енергоносії через високі ціни на газ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Єврокомісія радить повернутися до заходів 2022 року

Європейська комісія рекомендувала державам-членам ЄС розглянути додаткові кроки для скорочення споживання енергоносіїв на тлі високих цін на газ та напруги на світовому ринку.

Єврокомісар з енергетики та житла Дан Йоргенсен направив лист міністрам енергетики країн ЄС напередодні неформальної зустрічі, яка відбудеться 28–29 вересня в Дубліні.

У документі він закликав уряди зберегти або відновити заходи, які можуть знизити навантаження на газовий та електроенергетичний баланс, "настільки, наскільки це буде потрібно".

"Ми стикаємося з ціновою кризою, пов'язаною з кризою постачання", – заявив Йоргенсен у листі від 25 вересня.

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Єврокомісар зазначив, що обмежена пропозиція на світовому ринку та коливання цін можуть призвести до їхнього подальшого зростання. За його словами, скорочення попиту здатне стримати цей процес.

Йоргенсен запропонував країнам повернутися до практик, які застосовували під час енергетичної кризи 2022 року. Зокрема, йдеться про:

заохочення домогосподарств зменшувати навантаження на мережу в години пікового споживання;

обмеження температури опалення у громадських будівлях;

вимкнення непотрібного вуличного освітлення вночі.

За словами Йоргенсена, менший попит на електроенергію дозволить скоротити її виробництво з газу та зберегти запаси у сховищах.

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Європейські газові сховища заповнені на 68%

Заповненість європейських газових сховищ становить близько 68% потужностей. У цей самий період 2021 року показник становив 71%.

Додатковий тиск на ринок створює війна навколо Ірану, через яку порушилися глобальні поставки газу. Це може зробити наступну зиму для Європи дорожчою.

Котирування на нідерландському хабі TTF уже кілька тижнів тримаються вище €70 за МВт·год. Такого рівня не було з часів кризи 2022 року.

На динаміку також впливають підвищений попит на електроенергію після спекотного літа та загальна нестабільність поставок скрапленого газу.

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За правилами ЄС, країни мають заповнити газові сховища до 90% потужностей до початку листопада. Водночас цього року їм надали гнучкість: орієнтир можна знизити до 80%, щоб уникнути ажіотажного попиту та зменшити витрати на закупівлю газу.

Йоргенсен окремо звернув увагу на ситуацію в енергосистемі. Аномально суха й жарка погода створила додаткове навантаження на мережі кількох держав ЄС, тому країнам радять економити саме в періоди пікових навантажень.

Водночас єврокомісар підкреслив, що "наразі немає безпосередніх ризиків для безпеки постачання".

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