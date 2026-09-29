Викрали півсотні елітних авто в Євросоюзі: судитимуть учасників української гілки злочинної організації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Україні завершено досудове розслідування щодо учасників вітчизняної гілки міжнародної злочинної організації, яка викрадала елітні автомобілі на території країн Європейського Союзу. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Національна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

За даними слідства, угруповання налічувало десятки осіб із різних країн та діяло за чітко розробленою шахрайською схемою. Українська ланка відповіла за "кадрове" забезпечення: її учасники вербували людей, які мали право на виїзд за кордон, забезпечували їх підробленими документами, фейковими банківськими картками та грошима.

Завербованих громадян відправляли до країн Євросоюзу, де ті оформлювали в компаніях прокату елітні авто на підставні документи, після чого не повертали їх. Викрадені машини перевозили до спеціальних відстійників, де переобладнували, змінювали номери двигунів та перепродавали як нові до країн Близького Сходу та Азії. По поверненню в Україну "дропи" отримували грошову винагороду.

Для знешкодження міжнародного синдикату правоохоронці проведено масштабну двоетапну спецоперацію під умовною назвою "Матадор":

Перший етап (весна 2024 року): поліцейські України, Франції, Іспанії, Німеччини та Латвії під егідою Європолу затримали організаторів мережі та ліквідували центральну координаційну ланку, яка відповідала за логістику та подальший збут авто.

Другий етап: слідчі ГСУ та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели десятки обшуків по всій Україні та оголосили підозри вербувальникам, координаторам і фальсифікаторам документів.

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Наразі розслідування завершено. Фігурантам інкримінують пособництво у незаконному заволодінні транспортними засобами у складі організованої групи, а також організацію та виготовлення підроблених документів.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснював Офіс Генерального прокурора.















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