Угнали полсотни элитных автомобилей в Евросоюзе: будут судить участников украинской ветви преступной организации. ВИДЕО+ФОТО

В Украине завершено досудебное расследование в отношении участников украинской ветви международной преступной организации, которая похищала элитные автомобили на территории стран Европейского Союза. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, группировка насчитывала десятки человек из разных стран и действовала по четко разработанной мошеннической схеме. Украинское звено отвечало за "кадровое" обеспечение: его участники вербовали людей, имевших право на выезд за границу, снабжали их поддельными документами, фальшивыми банковскими картами и деньгами.

Завербованных граждан отправляли в страны Евросоюза, где те оформляли в прокатных компаниях элитные автомобили по поддельным документам, после чего не возвращали их. Похищенные машины перевозили в специальные склады, где переоборудовали, меняли номера двигателей и перепродавали как новые в страны Ближнего Востока и Азии. По возвращении в Украину "дропы" получали денежное вознаграждение.

Для ликвидации международного синдиката правоохранители провели масштабную двухэтапную спецоперацию под условным названием "Матадор":

Первый этап (весна 2024 года): полицейские Украины, Франции, Испании, Германии и Латвии под эгидой Европола задержали организаторов сети и ликвидировали центральное координационное звено, отвечавшее за логистику и дальнейшую реализацию автомобилей.

Второй этап: следователи ГСУ и Департамента стратегических расследований Нацполиции провели десятки обысков по всей Украине и объявили подозрения вербовщикам, координаторам и фальсификаторам документов.

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В настоящее время расследование завершено. Фигурантам инкриминируют пособничество в незаконном завладении транспортными средствами в составе организованной группы, а также организацию и изготовление поддельных документов.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Процессуальное руководство по делу осуществлял Офис Генерального прокурора.















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