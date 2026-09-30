Brexit завдав Великій Британії більше шкоди, ніж користі, - Бернем

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Brexit завдав країні більше шкоди, ніж користі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише агенція DPA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бернем хоче переглянути відносини з ЄС

Під час виступу на з’їзді Лейбористської партії в Ліверпулі Бернем заявив, що Велика Британія має визначитися зі своїми довгостроковими відносинами з Європейським Союзом.

Прем’єр зазначив, що пізніше цього року представить варіанти поглиблення відносин між Британією та ЄС. За його словами, країна має визначити подальший напрямок співпраці зі своїм найбільшим ринком.

"Я не можу сказати вам, що теперішня ситуація нас влаштовує. Brexit завдав нам більше шкоди, ніж користі", – заявив Бернем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розкритикував звільнення під заставу підозрюваних у можливому теракті біля авіабази США у Британії

Він також зазначив, що після виходу з ЄС Велика Британія втратила частину контролю над економікою та імміграцією.

Бернем повідомив, що скористається майбутнім самітом Велика Британія — ЄС, щоб представити країні варіанти довгострокових відносин із європейськими партнерами.

Також читайте: Запрошення Путіна на G20: Лондон відмовляється від прямих контактів із РФ

Прем’єр говорить про втрату контролю

За словами Бернема, Brexit не забезпечив Британії більшого контролю. Він пов’язав втрату частини контролю над економікою з тривалим періодом низьких темпів зростання.

"Brexit не дав нам контролю. Ми втратили частину контролю над нашою економікою, оскільки десятиліття низьких темпів зростання поставило нас у більш вразливе становище. І ми втратили частину контролю над імміграцією", – сказав прем’єр.

Водночас Бернем заявив про необхідність визначитися з одним із варіантів майбутніх відносин із ЄС, який може дати Британії більше ясності щодо її позиції та майбутнього Європи.

Саміт між Великою Британією та ЄС, запланований на липень, відклали після відставки попередника Бернема Кіра Стармера. Нову дату проведення зустрічі наразі не визначено.

Читайте: Трамп розкритикував звільнення під заставу підозрюваних у можливому теракті біля авіабази США у Британії