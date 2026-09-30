Окупанти з 1 жовтня підвищують тарифи на комунальні послуги на Луганщині, - ОВА

З 1 жовтня окупанти підвищують тарифи майже на всі комунальні послуги на тимчасово окупованій території Луганської області. Зокрема, чергове подорожчання торкнеться природного газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

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За його словами, вартість газу, яку після окупації Росія подавала як одну з переваг, за чотири роки зросла більш ніж удвічі.

"Те, що на РФ вважалося привілеєм, за чотири роки, які минули із 2022-го, поступово подорожчало у понад два рази. Підвищення відчують усі – і ті, хто має прилади обліку, і ті, в кого вони відсутні", – йдеться у повідомленні.

Нові тарифи діятимуть як для споживачів із приладами обліку, так і для тих, хто їх не має.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року окупанти вже підвищили в Луганську тарифи на електроенергію, водопостачання та водовідведення.

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