УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14347 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ Ситуація на окупованій Луганщині
693 16

Окупанти з 1 жовтня підвищують тарифи на комунальні послуги на Луганщині, - ОВА

На окупованій Луганщині з 1 жовтня зростуть тарифи на комунальні послуги

З 1 жовтня окупанти підвищують тарифи майже на всі комунальні послуги на тимчасово окупованій території Луганської області. Зокрема, чергове подорожчання торкнеться природного газу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, вартість газу, яку після окупації Росія подавала як одну з переваг, за чотири роки зросла більш ніж удвічі.

"Те, що на РФ вважалося привілеєм, за чотири роки, які минули із 2022-го, поступово подорожчало у понад два рази. Підвищення відчують усі – і ті, хто має прилади обліку, і ті, в кого вони відсутні", – йдеться у повідомленні.

Нові тарифи діятимуть як для споживачів із приладами обліку, так і для тих, хто їх не має.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року окупанти вже підвищили в Луганську тарифи на електроенергію, водопостачання та водовідведення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують "націоналізувати" ще близько 40 квартир і будинків у Старобільську на Луганщині, - ОВА

Автор: 

Тарифи на воду (302) окупація (7145) тарифи (1095) комунальні послуги (319) Тарифи на газ (389) Луганська область (4957)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Я так розумію,що в нас знижують?!
показати весь коментар
30.09.2026 10:30 Відповісти
+8
Охо. То це вони в нас підняли плату за воду вдвічі і з січня обіцяють підняти ще в два рази?!
Я здогадувалась, що і в неокуповані частині вони у керма.
показати весь коментар
30.09.2026 10:27 Відповісти
+8
Це означає що підвищать і в нас адже наша влада копіює абсолютно всі закони з кацапівки, тільки от посилки за кордону в них до 200 євро.
показати весь коментар
30.09.2026 10:35 Відповісти

Завантаження...

 
 