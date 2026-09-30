Оккупанты с 1 октября повышают тарифы на коммунальные услуги на Луганщине, - ОВА
С 1 октября оккупанты повышают тарифы почти на все коммунальные услуги на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, очередное подорожание коснется природного газа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.
По его словам, стоимость газа, которую после оккупации Россия представляла как одно из преимуществ, за четыре года выросла более чем вдвое.
"То, что в РФ считалось привилегией, за четыре года, прошедшие с 2022 года, постепенно подорожало более чем в два раза. Повышение почувствуют все — и те, у кого есть приборы учета, и те, у кого их нет", — говорится в сообщении.
Новые тарифы будут действовать как для потребителей с приборами учета, так и для тех, у кого их нет.
Напомним, с 1 января 2026 года оккупанты уже повысили в Луганске тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение.
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Я здогадувалась, що і в неокуповані частині вони у керма.