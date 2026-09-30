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Новости Тарифы ЖКХ Ситуация на оккупированной Луганщине
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Оккупанты с 1 октября повышают тарифы на коммунальные услуги на Луганщине, - ОВА

В оккупированной Луганской области с 1 октября вырастут тарифы на коммунальные услуги

С 1 октября оккупанты повышают тарифы почти на все коммунальные услуги на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, очередное подорожание коснется природного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

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По его словам, стоимость газа, которую после оккупации Россия представляла как одно из преимуществ, за четыре года выросла более чем вдвое.

"То, что в РФ считалось привилегией, за четыре года, прошедшие с 2022 года, постепенно подорожало более чем в два раза. Повышение почувствуют все — и те, у кого есть приборы учета, и те, у кого их нет", — говорится в сообщении.

Новые тарифы будут действовать как для потребителей с приборами учета, так и для тех, у кого их нет.

Напомним, с 1 января 2026 года оккупанты уже повысили в Луганске тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение.

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Тарифы на воду (750) оккупация (10762) тарифы (1867) коммунальные услуги (361) Тарифы на газ (358) Луганская область (6775)
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Топ комментарии
+7
Охо. То це вони в нас підняли плату за воду вдвічі і з січня обіцяють підняти ще в два рази?!
Я здогадувалась, що і в неокуповані частині вони у керма.
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30.09.2026 10:27 Ответить
+7
Я так розумію,що в нас знижують?!
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30.09.2026 10:30 Ответить
+5
Це означає що підвищать і в нас адже наша влада копіює абсолютно всі закони з кацапівки, тільки от посилки за кордону в них до 200 євро.
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30.09.2026 10:35 Ответить

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