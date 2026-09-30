Оккупанты с 1 октября повышают тарифы на коммунальные услуги на Луганщине, - ОВА

С 1 октября оккупанты повышают тарифы почти на все коммунальные услуги на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, очередное подорожание коснется природного газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

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По его словам, стоимость газа, которую после оккупации Россия представляла как одно из преимуществ, за четыре года выросла более чем вдвое.

"То, что в РФ считалось привилегией, за четыре года, прошедшие с 2022 года, постепенно подорожало более чем в два раза. Повышение почувствуют все — и те, у кого есть приборы учета, и те, у кого их нет", — говорится в сообщении.

Новые тарифы будут действовать как для потребителей с приборами учета, так и для тех, у кого их нет.

Напомним, с 1 января 2026 года оккупанты уже повысили в Луганске тарифы на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение.

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