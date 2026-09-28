РФ планирует "национализировать" еще около 40 квартир и домов в Старобельске на Луганщине, - ОВА

Российская оккупационная администрация в Старобельске Луганской области внесла еще около 40 квартир и частных домов в перечень так называемого "бесхозного" имущества. Если владельцы в течение 30 суток не подтвердят свои права на недвижимость, оккупанты могут начать процедуру ее "национализации".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации.

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По данным ОГА, большинство владельцев жилья, попавшего в новый перечень, эвакуировались с временно оккупированной территории.

Для сохранения имущества оккупационная администрация требует в течение 30 дней предоставить документы, подтверждающие право собственности. Если этого не сделать, квартиры и дома могут быть изъяты.

Российские оккупационные власти систематически используют механизм признания украинской недвижимости "бесхозной" для ее дальнейшего присвоения. В конце августа на временно оккупированной Марковщине в аналогичный перечень внесли еще 15 жилых помещений.

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Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении главе оккупационной администрации Новоайдара. По данным украинского следствия, она организовала незаконное изъятие 42 квартир, владельцы которых уехали из зоны оккупации. Ее действия квалифицировали как военное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Всего с 2024 года российские власти конфисковали или определили для дальнейшей конфискации более 34 тысяч объектов недвижимости украинцев на временно оккупированных территориях. Только в оккупированном Луганске в такие списки попали почти 7 тысяч объектов.

Владельцев недвижимости при этом часто напрямую не уведомляют о признании их имущества "бесхозным". Украинцам приходится самостоятельно отслеживать объявления оккупационных администраций и проверять соответствующие списки.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в оккупированном Мариуполе уже продали 3097 из 7088 квартир, запланированных в 14 крупных жилых проектах — это 43,7% от общего количества. По оценке руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, продажа нового жилья стала одним из механизмов заселения захваченного города гражданами России.

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