Окупанти планують "націоналізувати" ще близько 40 квартир і будинків у Старобільську на Луганщині, - ОВА

Російська окупаційна адміністрація у Старобільську на Луганщині внесла ще близько 40 квартир і приватних будинків до переліку так званого "безхазяйного" майна. Якщо власники протягом 30 діб не підтвердять права на нерухомість, окупанти можуть розпочати процедуру її "націоналізації".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації.

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За даними ОВА, більшість власників житла, яке потрапило до нового переліку, евакуювалися з тимчасово окупованої території.

Для збереження майна окупаційна адміністрація вимагає протягом 30 днів надати документи, що підтверджують право власності. Якщо цього не зробити, квартири та будинки можуть вилучити.

Російська окупаційна влада систематично використовує механізм визнання української нерухомості "безхазяйною" для її подальшого привласнення. Наприкінці серпня на тимчасово окупованій Марківщині до аналогічного переліку внесли ще 15 житлових приміщень.

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Раніше СБУ заочно повідомила про підозру очільниці окупаційної адміністрації Новоайдара. За даними українського слідства, вона організувала незаконне вилучення 42 квартир, власники яких виїхали з окупації. Її дії кваліфікували як воєнний злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою.

Загалом із 2024 року російська влада конфіскувала або визначила для подальшої конфіскації понад 34 тисячі об’єктів нерухомості українців на тимчасово окупованих територіях. Лише в окупованому Луганську до таких переліків потрапили майже 7 тисяч об’єктів.

Власників нерухомості при цьому часто безпосередньо не повідомляють про визнання їхнього майна "безхазяйним". Українцям доводиться самостійно відстежувати оголошення окупаційних адміністрацій і перевіряти відповідні списки.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, в окупованому Маріуполі вже продали 3097 із 7088 квартир, запланованих у 14 великих житлових проєктах – це 43,7% від загальної кількості. За оцінкою керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, продаж нового житла став одним із механізмів заселення захопленого міста громадянами Росії.

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