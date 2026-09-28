У новобудовах окупованого Маріуполя продали понад 3 тисячі квартир: їх купують переважно росіяни, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі вже продали 3097 із 7088 квартир, запланованих у 14 великих житлових проєктах – це 43,7% від загальної кількості. За оцінкою керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, продаж нового житла став одним із механізмів заселення захопленого міста громадянами Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав у своєму Telegram-каналі.

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Найактивніше продають квартири в житлових комплексах, будівництво яких розпочалося раніше. У ЖК "Дім з годинником" реалізували 204 із 234 квартир – 87%, у "Резиденції" – 167 із 237, або 70%, у "Резиденції II" – 97 зі 152, або 64%, а в "Міраполісі" – 182 із 289, або 63%.

У "Ленінградському кварталі", який є найбільшим за кількістю проданих квартир серед наведених проєктів, реалізували 1499 із 2453 помешкань – 61%. У "Резиденції III" продано 82 зі 136 квартир, у ЖК "Олімпійський" – 47 із 81.

Водночас у новіших великих проєктах показники значно нижчі. У "Садових кварталах" продали 357 із 1779 квартир, у ЖК "Чувства" – 19 зі 116, у "Жукова" – 38 із 249, а в "Домі біля моря" – 30 із 258.

За даними Андрющенка, лише в липні 2026 року в окупованому Маріуполі зареєстрували 305 угод із новобудовами – майже по 10 квартир щодня.

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"Росія не просто будує в окупованому Маріуполі житло. Вона створила реальний фінансовий механізм, через який тисячі квартир переходять у приватну власність росіян", – наголосив він.

На думку керівника Центру вивчення окупації, така модель забудови сприяє переселенню до Маріуполя громадян РФ та поступовій зміні складу населення міста.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада передає земельні ділянки під зруйнованими в Маріуполі будинками російським забудовникам. Зведені ними квартири продають, зокрема, громадянам РФ за програмами пільгової іпотеки, тоді як місцеві жителі, чиї будинки були знищені, не завжди отримують житло на заміну.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація у вересні планує провести третій етап незаконного "розподілу" квартир місцевих жителів. Йдеться про нерухомість, яку окупанти раніше визнали "безхазяйною" та включили до так званого муніципального житлового фонду.

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