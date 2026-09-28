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Новини Окупація Маріуполя
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У новобудовах окупованого Маріуполя продали понад 3 тисячі квартир: їх купують переважно росіяни, - Андрющенко

В окупованому Маріуполі продали понад 3 тисячі квартир у новобудовах

В окупованому Маріуполі вже продали 3097 із 7088 квартир, запланованих у 14 великих житлових проєктах – це 43,7% від загальної кількості. За оцінкою керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, продаж нового житла став одним із механізмів заселення захопленого міста громадянами Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко написав у своєму Telegram-каналі.

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Найактивніше продають квартири в житлових комплексах, будівництво яких розпочалося раніше. У ЖК "Дім з годинником" реалізували 204 із 234 квартир – 87%, у "Резиденції" – 167 із 237, або 70%, у "Резиденції II" – 97 зі 152, або 64%, а в "Міраполісі" – 182 із 289, або 63%.

У "Ленінградському кварталі", який є найбільшим за кількістю проданих квартир серед наведених проєктів, реалізували 1499 із 2453 помешкань – 61%. У "Резиденції III" продано 82 зі 136 квартир, у ЖК "Олімпійський" – 47 із 81.

Водночас у новіших великих проєктах показники значно нижчі. У "Садових кварталах" продали 357 із 1779 квартир, у ЖК "Чувства" – 19 зі 116, у "Жукова" – 38 із 249, а в "Домі біля моря" – 30 із 258.

За даними Андрющенка, лише в липні 2026 року в окупованому Маріуполі зареєстрували 305 угод із новобудовами – майже по 10 квартир щодня.

Також читайте: Маріупольська громада вимагає від РФ понад $11 млн за зруйновані палац культури та дитсадок. ФОТО

"Росія не просто будує в окупованому Маріуполі житло. Вона створила реальний фінансовий механізм, через який тисячі квартир переходять у приватну власність росіян", – наголосив він.

На думку керівника Центру вивчення окупації, така модель забудови сприяє переселенню до Маріуполя громадян РФ та поступовій зміні складу населення міста.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада передає земельні ділянки під зруйнованими в Маріуполі будинками російським забудовникам. Зведені ними квартири продають, зокрема, громадянам РФ за програмами пільгової іпотеки, тоді як місцеві жителі, чиї будинки були знищені, не завжди отримують житло на заміну.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація у вересні планує провести третій етап незаконного "розподілу" квартир місцевих жителів. Йдеться про нерухомість, яку окупанти раніше визнали "безхазяйною" та включили до так званого муніципального житлового фонду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупація як бізнес: хто заробляє на новобудовах у Маріуполі та Луганську?

Автор: 

житло (803) Маріуполь (3109) продаж (390) Донецька область (11895) Маріупольський район (141)
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Топ коментарі
+5
нєкрасіво у зе пропаганди получілось! значить там будують для переселення парашників в рази більше чим зелені відслинюють навіть старья для своїх переміщених осіб? добре, що дані навіть проданого новопобудованого житла для внутрішніх біженців вчасно засекретили! хто там пранням виділеного бабла займається, - ********** & її ********?
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28.09.2026 16:37 Відповісти
+5
Питання це без відповіді - Звідки впевненність у будівельників в 22 році була в тому, що ЗСУ не буде гатити щоденно по Маріуполю і звідки впевненність у тих хто за чималі кошти купує житло в Маруполі з пдрстану путінського??? Це що договорняк по Півдню України?? Те саме питння по незнищенних портах Бердянську та Маруполя
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28.09.2026 16:53 Відповісти
+3
...постійне знищення підстанцій вже б відбило охоту купувати житло пдрам кцп.. То така бездіяльність влади в Київі допомагає колонізувати окуповані території України.Виживаючи корінниї жителів України, і будуючи житло для переселенців...
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28.09.2026 17:00 Відповісти

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