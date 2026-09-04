В окупованому Маріуполі готуються розподіляти відібрані у власників квартири: третій етап стартує у вересні
У тимчасово окупованому Маріуполі російська окупаційна адміністрація у вересні планує провести третій етап незаконного "розподілу" квартир місцевих жителів. Йдеться про нерухомість, яку окупанти раніше визнали "безхазяйною" та включили до так званого муніципального житлового фонду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.
Скільки квартир планують розподілити – невідомо
Черговий етап розподілу житла окупаційна адміністрація анонсувала на вересень. Кількість квартир, яких він стосуватиметься, наразі не називають.
Керівник окупаційної адміністрації міста Антон Кольцов стверджує, що майже 90% людей, яким уже визначили адреси так званих компенсаційних квартир, звернулися для їх оформлення.
Ще близько 10% становлять "проблемні адреси". Що саме мають на увазі під цим визначенням, окупанти не пояснюють.
Водночас раніше жителі Маріуполя скаржилися, що запропоновані їм квартири непридатні для проживання. За даними Центру вивчення окупації, через їхній стан від компенсаційного житла відмовилися близько 1200 маріупольців.
На попередньому етапі до списку внесли понад 3,3 тисячі адрес
Другий етап незаконного "розподілу" житла окупанти анонсували у липні. Тоді до оприлюдненого переліку включили 3334 адреси.
Українська влада наголошує, що дії окупаційної адміністрації з майном маріупольців є незаконними.
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