В оккупированном Мариуполе готовятся к распределению отобранных у владельцев квартир: третий этап стартует в сентябре
Во временно оккупированном Мариуполе российская оккупационная администрация планирует в сентябре провести третий этап незаконного "распределения" квартир местных жителей. Речь идет о недвижимости, которую оккупанты ранее признали "бесхозной" и включили в так называемый муниципальный жилищный фонд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Сколько квартир планируют распределить — неизвестно
Очередной этап распределения жилья оккупационная администрация анонсировала на сентябрь. Количество квартир, которых он коснется, пока не называют.
Глава оккупационной администрации города Антон Кольцов утверждает, что почти 90% людей, которым уже определили адреса так называемых компенсационных квартир, обратились для их оформления.
Еще около 10% составляют "проблемные адреса". Что именно подразумевается под этим определением, оккупанты не объясняют.
В то же время ранее жители Мариуполя жаловались, что предложенные им квартиры непригодны для проживания. По данным Центра изучения оккупации, из-за их состояния от компенсационного жилья отказались около 1200 мариупольцев.
На предыдущем этапе в список внесли более 3,3 тысячи адресов
Второй этап незаконного "распределения" жилья оккупанты анонсировали в июле. Тогда в обнародованный перечень включили 3334 адреса.
Украинские власти подчеркивают, что действия оккупационной администрации в отношении имущества жителей Мариуполя являются незаконными.
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