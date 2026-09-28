В новостройках оккупированного Мариуполя продали более 3 тысяч квартир: их покупают преимущественно россияне, - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе уже продано 3097 из 7088 квартир, запланированных в 14 крупных жилых проектах — это 43,7 % от общего количества. По оценке руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, продажа нового жилья стала одним из механизмов заселения захваченного города гражданами России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко написал в своем Telegram-канале.

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Наиболее активно продаются квартиры в жилых комплексах, строительство которых началось ранее. В ЖК "Дом с часами" реализовано 204 из 234 квартир — 87%, в "Резиденции" — 167 из 237, или 70%, в "Резиденции II" — 97 из 152, или 64%, а в "Мираполисе" — 182 из 289, или 63%.

В "Ленинградском квартале", который является крупнейшим по количеству проданных квартир среди приведенных проектов, реализовано 1499 из 2453 квартир — 61%. В "Резиденции III" продано 82 из 136 квартир, в ЖК "Олимпийский" — 47 из 81.

В то же время в более новых крупных проектах показатели значительно ниже. В "Садовых кварталах" продано 357 из 1779 квартир, в ЖК "Чувства" — 19 из 116, в "Жукова" — 38 из 249, а в "Доме у моря" — 30 из 258.

По данным Андрющенко, только в июле 2026 года в оккупированном Мариуполе зарегистрировали 305 сделок с новостройками — почти по 10 квартир ежедневно.

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"Россия не просто строит жилье в оккупированном Мариуполе. Она создала реальный финансовый механизм, благодаря которому тысячи квартир переходят в частную собственность россиян", — подчеркнул он.

По мнению руководителя Центра изучения оккупации, такая модель застройки способствует переселению в Мариуполь граждан РФ и постепенному изменению состава населения города.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти передают земельные участки под разрушенными в Мариуполе домами российским застройщикам. Построенные ими квартиры продают, в частности, гражданам РФ по программам льготной ипотеки, тогда как местные жители, чьи дома были уничтожены, не всегда получают жилье взамен.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, во временно оккупированном Мариуполе российская оккупационная администрация в сентябре планирует провести третий этап незаконного "распределения" квартир местных жителей. Речь идет о недвижимости, которую оккупанты ранее признали "бесхозной" и включили в так называемый муниципальный жилищный фонд.

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