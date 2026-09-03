Окупанти запровадили для жителів Луганщини новий транспортний податок: за несплату погрожують блокуванням рахунків та арештом майна

Російські окупанти запровадили для жителів тимчасово окупованої Луганщини ще один обов'язковий платіж до бюджету РФ. У 2026 році власники транспортних засобів на захопленій території області вперше мають сплатити російський транспортний податок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

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Сплатити вимагають до 1 грудня

За словами Харченка, власники транспортних засобів на тимчасово окупованій території Луганської області мають перерахувати транспортний податок до російського бюджету до 1 грудня.

Таким чином, у 2026 році жителі окупованої частини регіону вперше потрапили під дію цього російського податкового збору.

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За борги погрожують арештом майна

Окупаційна влада попереджає жителів про санкції у разі несвоєчасної сплати.

За інформацією очільника Луганської ОВА, за прострочення росіяни погрожують нарахуванням пені, блокуванням банківських рахунків та арештом майна.

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