Окупанти запровадили для жителів Луганщини новий транспортний податок: за несплату погрожують блокуванням рахунків та арештом майна
Російські окупанти запровадили для жителів тимчасово окупованої Луганщини ще один обов'язковий платіж до бюджету РФ. У 2026 році власники транспортних засобів на захопленій території області вперше мають сплатити російський транспортний податок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Сплатити вимагають до 1 грудня
За словами Харченка, власники транспортних засобів на тимчасово окупованій території Луганської області мають перерахувати транспортний податок до російського бюджету до 1 грудня.
Таким чином, у 2026 році жителі окупованої частини регіону вперше потрапили під дію цього російського податкового збору.
За борги погрожують арештом майна
Окупаційна влада попереджає жителів про санкції у разі несвоєчасної сплати.
За інформацією очільника Луганської ОВА, за прострочення росіяни погрожують нарахуванням пені, блокуванням банківських рахунків та арештом майна.
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