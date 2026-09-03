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Новини Ситуація на окупованій Луганщині
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Окупанти запровадили для жителів Луганщини новий транспортний податок: за несплату погрожують блокуванням рахунків та арештом майна

Жителів окупованої Луганщини змусили вперше платити транспортний податок до бюджету РФ

Російські окупанти запровадили для жителів тимчасово окупованої Луганщини ще один обов'язковий платіж до бюджету РФ. У 2026 році власники транспортних засобів на захопленій території області вперше мають сплатити російський транспортний податок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

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Сплатити вимагають до 1 грудня

За словами Харченка, власники транспортних засобів на тимчасово окупованій території Луганської області мають перерахувати транспортний податок до російського бюджету до 1 грудня.

Таким чином, у 2026 році жителі окупованої частини регіону вперше потрапили під дію цього російського податкового збору.

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За борги погрожують арештом майна

Окупаційна влада попереджає жителів про санкції у разі несвоєчасної сплати.

За інформацією очільника Луганської ОВА, за прострочення росіяни погрожують нарахуванням пені, блокуванням банківських рахунків та арештом майна.

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