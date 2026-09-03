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Новости Ситуация на оккупированной Луганщине
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Оккупанты ввели для жителей Луганской области новый транспортный налог: за неуплату угрожают блокировкой счетов и арестом имущества

Жителей оккупированной Луганщины заставили впервые платить транспортный налог в бюджет РФ

Российские оккупанты ввели для жителей временно оккупированной Луганской области еще один обязательный платеж в бюджет РФ. В 2026 году владельцы транспортных средств на захваченной территории области впервые должны будут уплатить российский транспортный налог.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

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Требуют уплатить до 1 декабря

По словам Харченко, владельцы транспортных средств на временно оккупированной территории Луганской области должны перечислить транспортный налог в российский бюджет до 1 декабря.

Таким образом, в 2026 году жители оккупированной части региона впервые попали под действие этого российского налогового сбора.

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За долги угрожают арестом имущества

Оккупационные власти предупреждают жителей о санкциях в случае несвоевременной уплаты.

По информации главы Луганской ОГА, за просрочку россияне угрожают начислением пени, блокировкой банковских счетов и арестом имущества.

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