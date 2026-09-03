Оккупанты ввели для жителей Луганской области новый транспортный налог: за неуплату угрожают блокировкой счетов и арестом имущества
Российские оккупанты ввели для жителей временно оккупированной Луганской области еще один обязательный платеж в бюджет РФ. В 2026 году владельцы транспортных средств на захваченной территории области впервые должны будут уплатить российский транспортный налог.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.
Требуют уплатить до 1 декабря
По словам Харченко, владельцы транспортных средств на временно оккупированной территории Луганской области должны перечислить транспортный налог в российский бюджет до 1 декабря.
Таким образом, в 2026 году жители оккупированной части региона впервые попали под действие этого российского налогового сбора.
За долги угрожают арестом имущества
Оккупационные власти предупреждают жителей о санкциях в случае несвоевременной уплаты.
По информации главы Луганской ОГА, за просрочку россияне угрожают начислением пени, блокировкой банковских счетов и арестом имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль