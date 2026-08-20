Оккупанты усилили проверки мужчин на блокпостах на Луганщине: в ОВА связывают это с подготовкой к принудительной мобилизации

Российские оккупанты усилили проверки на блокпостах вокруг крупных городов временно оккупированной Луганской области. Особое внимание уделяется мужчинам - как водителям, так и пассажирам транспортных средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко.

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Мужчин проверяют тщательнее

По словам Харченко, усиленный контроль на блокпостах фиксируется уже в августе. Он связывает это с подготовкой оккупационных властей к выборам в Государственную думу РФ, запланированным на сентябрь.

"В так называемой "ЛНР" оккупанты готовятся к парламентским выборам. Население - к последствиям, которые ожидаются после сентябрьского голосования", - отметил глава ОГА.

По его словам, жители оккупированных территорий опасаются, что после проведения незаконного голосования россияне усилят принудительную мобилизацию. На этом фоне мужчины уже оказались под усиленным контролем на блокпостах.

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РФ готовит незаконные выборы на оккупированных территориях

Выборы в Государственную думу РФ должны состояться 18–20 сентября 2026 года.

В этом году Россия планирует впервые организовать голосование на выборах в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Украинское законодательство и международное право не признают российские выборы на оккупированных украинских территориях.

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