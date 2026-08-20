Оккупанты усилили проверки мужчин на блокпостах на Луганщине: в ОВА связывают это с подготовкой к принудительной мобилизации
Российские оккупанты усилили проверки на блокпостах вокруг крупных городов временно оккупированной Луганской области. Особое внимание уделяется мужчинам - как водителям, так и пассажирам транспортных средств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко.
Мужчин проверяют тщательнее
По словам Харченко, усиленный контроль на блокпостах фиксируется уже в августе. Он связывает это с подготовкой оккупационных властей к выборам в Государственную думу РФ, запланированным на сентябрь.
"В так называемой "ЛНР" оккупанты готовятся к парламентским выборам. Население - к последствиям, которые ожидаются после сентябрьского голосования", - отметил глава ОГА.
По его словам, жители оккупированных территорий опасаются, что после проведения незаконного голосования россияне усилят принудительную мобилизацию. На этом фоне мужчины уже оказались под усиленным контролем на блокпостах.
РФ готовит незаконные выборы на оккупированных территориях
Выборы в Государственную думу РФ должны состояться 18–20 сентября 2026 года.
В этом году Россия планирует впервые организовать голосование на выборах в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Украинское законодательство и международное право не признают российские выборы на оккупированных украинских территориях.
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