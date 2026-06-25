На оккупированной Луганщине перед выборами в Госдуму РФ штрафуют за отказ от российского паспорта, - ОВА
На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти усилили проверки граждан в преддверии выборов в Государственную думу РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко. По его словам, под усиленный контроль попали жители, которые отказываются оформлять российское гражданство.
Угрожают штрафами и депортацией
Харченко сообщил, что за отказ от принудительного получения российского паспорта и возможное бойкотирование выборов оккупанты сначала налагают административный штраф в размере 40 тысяч рублей.
"За отказ от принудительного оформления документов образца РФ и будущий бойкот голосования оккупанты для начала налагают административное взыскание в размере 40 тысяч рублей. В дальнейшем продолжают оказывать давление, угрожая депортацией", - отметил глава Луганской ОГА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль