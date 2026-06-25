На оккупированной Луганщине перед выборами в Госдуму РФ штрафуют за отказ от российского паспорта, - ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти усилили проверки граждан в преддверии выборов в Государственную думу РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко. По его словам, под усиленный контроль попали жители, которые отказываются оформлять российское гражданство.

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Угрожают штрафами и депортацией

Харченко сообщил, что за отказ от принудительного получения российского паспорта и возможное бойкотирование выборов оккупанты сначала налагают административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

"За отказ от принудительного оформления документов образца РФ и будущий бойкот голосования оккупанты для начала налагают административное взыскание в размере 40 тысяч рублей. В дальнейшем продолжают оказывать давление, угрожая депортацией", - отметил глава Луганской ОГА.

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