РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10618 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Ситуация на оккупированной Луганщине
546 7

На оккупированной Луганщине перед выборами в Госдуму РФ штрафуют за отказ от российского паспорта, - ОВА

В Луганской области усилили давление перед выборами в Госдуму

На временно оккупированной территории Луганской области оккупационные власти усилили проверки граждан в преддверии выборов в Государственную думу РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко. По его словам, под усиленный контроль попали жители, которые отказываются оформлять российское гражданство.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Угрожают штрафами и депортацией

Харченко сообщил, что за отказ от принудительного получения российского паспорта и возможное бойкотирование выборов оккупанты сначала налагают административный штраф в размере 40 тысяч рублей.

"За отказ от принудительного оформления документов образца РФ и будущий бойкот голосования оккупанты для начала налагают административное взыскание в размере 40 тысяч рублей. В дальнейшем продолжают оказывать давление, угрожая депортацией", - отметил глава Луганской ОГА.

Читайте: Оккупанты в Луганской области создали "совет традиционных ценностей" для усиления пропаганды

Автор: 

выборы (24155) оккупация (10285) штраф (1283) Луганская область (6485)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 