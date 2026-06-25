На окупованій Луганщині перед виборами до держдуми РФ штрафують за відмову від російського паспорта, - ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада посилила перевірки громадян напередодні виборів до Державної думи РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко. За його словами, під посилений контроль потрапили жителі, які відмовляються оформлювати російське громадянство.

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Погрожують штрафами та депортацією

Харченко повідомив, що за відмову від примусового отримання російського паспорта та можливе бойкотування виборів окупанти спочатку накладають адміністративний штраф у розмірі 40 тисяч рублів.

"За відмому примусового оформлення документів зразка рф і майбутнє бойкотування неволевиявлення окупанти для початку накладають адміністративне стягнення у розмірі 40 тисяч рублів. У подальшому продовжують тиснути, погрожуючи депортацією", – зазначив очільник Луганської ОВА.

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