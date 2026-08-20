Окупанти посилили перевірки чоловіків на блокпостах на Луганщині: в ОВА пов’язують це з підготовкою до примусової мобілізації

Російські окупанти посилили перевірки на блокпостах навколо великих міст тимчасово окупованої Луганщини. Особливу увагу приділяють чоловікам – як водіям, так і пасажирам транспортних засобів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

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Чоловіків перевіряють ретельніше

За словами Харченка, посилений контроль на блокпостах фіксують уже в серпні. Він пов’язує це з підготовкою окупаційної влади до виборів до Державної думи РФ, запланованих на вересень.

"У так званій "лнр" окупанти готуються до парламентських виборів. Населення – до наслідків, які очікуються після вересневого волевиявлення", – зазначив очільник ОВА.

За його словами, жителі окупованих територій побоюються, що після проведення незаконного голосування росіяни посилять примусову мобілізацію. На цьому тлі чоловіки вже опинилися під посиленим контролем на блокпостах.

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РФ готує незаконні вибори на окупованих територіях

Вибори до Державної думи РФ мають відбутися 18–20 вересня 2026 року.

Цього року Росія планує вперше організувати голосування на виборах до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. Українське законодавство та міжнародне право не визнають російські вибори на окупованих українських територіях.

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