Майже 58 тисяч повідомлень про зруйноване та пошкоджене житло подали жителі Луганщини

Жителі Луганської області подали 57 837 повідомлень про нерухомість, пошкоджену або знищену внаслідок російської агресії. До відповідного державного реєстру вже внесли понад 41 тисячу об’єктів.

Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

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Понад 51 тисячу повідомлень уже опрацювали

Лише протягом серпня від жителів області надійшло ще 199 повідомлень про пошкоджене або знищене майно.

Військові адміністрації територіальних громад уже опрацювали 51 908 звернень. Переважна більшість із них – 48 131 – припадає на громади Сіверськодонецького району.

До конкретних об’єктів у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терактів і диверсій, уже прив’язали 38 710 повідомлень. Ще 13 198 не підлягають обробці.

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У реєстрі – понад 41 тисяча об’єктів

Загалом до Реєстру пошкодженого та знищеного майна на Луганщині внесли 41 077 об’єктів нерухомості.

Серед них – 13 225 будівель, 27 712 приміщень та 110 споруд.

В ОВА наголосили, що йдеться про нерухомість, пошкоджену або знищену внаслідок російської військової агресії.

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