Почти 58 тысяч сообщений о разрушенном и поврежденном жилье подали жители Луганщины

Жители Луганской области подали 57 837 заявлений о недвижимости, поврежденной или уничтоженной в результате российской агрессии. В соответствующий государственный реестр уже внесено более 41 тысячи объектов.

Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Более 51 тысячи заявлений уже обработаны

Только в течение августа от жителей области поступило еще 199 сообщений о поврежденном или уничтоженном имуществе.

Военные администрации территориальных громад уже обработали 51 908 обращений. Подавляющее большинство из них — 48 131 — приходится на громады Северскодонецкого района.

К конкретным объектам в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, терактов и диверсий, уже привязано 38 710 сообщений. Еще 13 198 не подлежат обработке.

Читайте также: Оккупанты решили снести не менее 79 многоэтажек в Северскодонецке, - ОВА

В реестре - более 41 тысячи объектов

Всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества в Луганской области внесено 41 077 объектов недвижимости.

Среди них — 13 225 зданий, 27 712 помещений и 110 сооружений.

В ОГА подчеркнули, что речь идет о недвижимости, поврежденной или уничтоженной в результате российской военной агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Луганщине усилили цензуру и запретили СМИ сообщать о пожарах и разрушениях, - ОГА