Почти 58 тысяч сообщений о разрушенном и поврежденном жилье подали жители Луганщины
Жители Луганской области подали 57 837 заявлений о недвижимости, поврежденной или уничтоженной в результате российской агрессии. В соответствующий государственный реестр уже внесено более 41 тысячи объектов.
Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.
Более 51 тысячи заявлений уже обработаны
Только в течение августа от жителей области поступило еще 199 сообщений о поврежденном или уничтоженном имуществе.
Военные администрации территориальных громад уже обработали 51 908 обращений. Подавляющее большинство из них — 48 131 — приходится на громады Северскодонецкого района.
К конкретным объектам в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, терактов и диверсий, уже привязано 38 710 сообщений. Еще 13 198 не подлежат обработке.
В реестре - более 41 тысячи объектов
Всего в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества в Луганской области внесено 41 077 объектов недвижимости.
Среди них — 13 225 зданий, 27 712 помещений и 110 сооружений.
В ОГА подчеркнули, что речь идет о недвижимости, поврежденной или уничтоженной в результате российской военной агрессии.
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