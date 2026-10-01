Пілоти "Свідків Спаса" показали кадри дистанційного мінування логістичних маршрутів та позицій рашистів на Харківщині. ВIДЕО

Бійці ударного безпілотного загону "Свідки Спаса" зведеної стрілецької бригади Повітряних сил ЗСУ показали кадри дистанційного мінування логістичних маршрутів та позицій російських окупантів на Липцівському напрямку Харківщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для виконання таких завдань екіпажі "Свідків Спаса" застосовують БпАК "Свідок", які військові самостійно модифікували для дистанційного встановлення мін.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На кадрах видно, як пілоти за допомогою безпілотників скидають міни на логістичні маршрути та позиції противника поблизу державного кордону.

За словами військових, дистанційне мінування дозволяє перекривати шляхи постачання противника, зривати спроби інфільтрації російських військ та зупиняти пересування ворожої техніки.

Водночас застосування безпілотників дає змогу виконувати такі завдання з меншим ризиком для українських захисників.

Дивіться також: Окупант під час руху на мотоциклі підірвався на міні, встановленій спецпризначенцями "Омега". ВIДЕО

Дивіться також: Окупанти застосовують важкі гексокоптери для мінування доріг на Слов’янському напрямку, - 7-й корпус ДШВ. ВIДЕО