Польща створить Центр боротьби з дезінформацією

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про створення Центру боротьби з дезінформацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський під час VIII Форуму кібербезпеки у Варшаві, цитує Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Польщі створять єдиний центр протидії дезінформації

"Польща буде першою країною в Європі, яка створить один загальний осередок для боротьби з дезінформацією", – заявив міністр.

Гавковський наголосив, що фейки, зокрема ті, які поширює Росія та Білорусь, постійно зростають і використовуються для дестабілізації ситуації в Польщі.

Читайте: Напад у монастирі в Польщі: психіатри повторно обстежать українця, підозрюваного у вбивстві священника

Центр розроблятиме стратегію протидії кампаніям

За словами міністра, новий центр підтримуватиме польську державу у боротьбі з дезінформацією та розроблятиме стратегічні рамки протидії таким кампаніям.

"Тому ми хочемо не лише реагувати на неї на законодавчому рівні, а й ефективно протидіяти їй оперативно", – зазначив Гавковський.

Він повідомив, що процес створення центру координував заступник міністра цифровізації Павел Ольшевський, який відповідає за сферу кібербезпеки.

Рішення про створення Центру боротьби з дезінформацією Туск підписав 29 вересня. Документ набув чинності 30 вересня.