Польща створить Центр боротьби з дезінформацією
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписав розпорядження про створення Центру боротьби з дезінформацією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський під час VIII Форуму кібербезпеки у Варшаві, цитує Укрінформ.
У Польщі створять єдиний центр протидії дезінформації
"Польща буде першою країною в Європі, яка створить один загальний осередок для боротьби з дезінформацією", – заявив міністр.
Гавковський наголосив, що фейки, зокрема ті, які поширює Росія та Білорусь, постійно зростають і використовуються для дестабілізації ситуації в Польщі.
Центр розроблятиме стратегію протидії кампаніям
За словами міністра, новий центр підтримуватиме польську державу у боротьбі з дезінформацією та розроблятиме стратегічні рамки протидії таким кампаніям.
"Тому ми хочемо не лише реагувати на неї на законодавчому рівні, а й ефективно протидіяти їй оперативно", – зазначив Гавковський.
Він повідомив, що процес створення центру координував заступник міністра цифровізації Павел Ольшевський, який відповідає за сферу кібербезпеки.
Рішення про створення Центру боротьби з дезінформацією Туск підписав 29 вересня. Документ набув чинності 30 вересня.
- Раніше заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взьонтек заявив, що Росія може здійснити провокацію "під чужим прапором", щоб звинуватити зрештою у подібних діях Україну.
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