Польща вважає, що РФ може вдатися до провокації на їхній території "під чужим прапором"
Заступник міністра оборони Польщі Станіслав Взьонтек заявив, що Росія може здійснити провокацію "під чужим прапором", щоб звинуватити зрештою у подібних діях Україну.
Про це він заявив в ефірі на TVP Info, інформує Цензор.НЕТ.
Наміри росіян
Взьонтек вважає, що Росія захоче перекласти відповідальність на Україну у випадку атак на польській території.
"Наприклад, дрон атакує критичну інфраструктуру на території Польщі, а росіяни намагатимуться довести, що він не їхній, а український. Така ситуація може статися. Це спроба, з одного боку, виправдати себе, а з іншого – перекласти відповідальність на когось іншого", - сказав посадовець.
За його словами, зараз Росія ескалує свої дії щодо Польщі, а також країн Балтії, Німеччини чи Великої Британії. Мета Кремля одна - залякати та роз’єднати Європу, щоб спонукати її зменшити підтримку України.
"Це метод, який, на жаль, також дозволяє розпалювати суспільний неспокій і очікування: "нарешті дайте нам жити в спокої". Однак якщо ми хочемо жити в мирі, ми маємо бути готові до стримування супротивника та адекватного реагування. Росіяни не матимуть сумнівів щодо застосування зброї, якщо ми будемо лише пасивно чекати. Ми маємо демонструвати свою готовність діяти", - додав польський міністр.
Що передувало?
- Нагадаємо, росіяни ввечері 28 вересня знову атакували біля кордону України та Польщі у Волинській області реактивним дроном. У Польщі припинили роботу аеропорту Жешува і Любліна на тлі російського обстрілу. Дроновий удар з боку Росії пошкодив приміщення КПП "Ягодин".
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