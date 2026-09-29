Польша считает, что РФ может прибегнуть к провокации на их территории "под чужим флагом"

Заместитель министра обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Россия может устроить провокацию "под чужим флагом", чтобы в конечном итоге обвинить в подобных действиях Украину.

Об этом он заявил в эфире TVP Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Намерения россиян

Взёнтек считает, что Россия захочет переложить ответственность на Украину в случае атак на польской территории.

"Например, дрон атакует критическую инфраструктуру на территории Польши, а россияне будут пытаться доказать, что он не их, а украинский. Такая ситуация может произойти. Это попытка, с одной стороны, оправдать себя, а с другой - переложить ответственность на кого-то другого", - сказал чиновник.

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По его словам, сейчас Россия эскалирует свои действия в отношении Польши, а также стран Балтии, Германии и Великобритании. Цель Кремля одна - запугать и разобщить Европу, чтобы побудить ее уменьшить поддержку Украины.

"Это метод, который, к сожалению, также позволяет разжигать общественное беспокойство и ожидания: "наконец-то дайте нам жить в покое". Однако если мы хотим жить в мире, мы должны быть готовы к сдерживанию противника и адекватному реагированию. У россиян не будет сомнений относительно применения оружия, если мы будем лишь пассивно ждать. Мы должны демонстрировать свою готовность действовать", - добавил польский министр.

Что этому предшествовало?

Напомним, вечером 28 сентября россияне вновь атаковали вблизи границы Украины и Польши в Волынской области с помощью реактивного дрона. В Польше приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина на фоне российского обстрела. Удар дрона со стороны России повредил здание КПП "Ягодин".

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