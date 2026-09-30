Напад у монастирі в Польщі: психіатри повторно обстежать українця, підозрюваного у вбивстві священника

Двоє судових психіатрів повторно оцінять психічний стан 31-річного Ігоря М., який напав на п’ятьох людей на території монастиря бенедиктинок у польському Ярославі та вбив священника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні RMF24.

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Психіатри знову оцінять стан Ігоря М.

Окружна прокуратура в Перемишлі призначила двох психіатрів-експертів для повторного обстеження чоловіка.

Речниця прокуратури Малгожата Тацюх-Курасевич повідомила, що експерти мають кілька днів на повторну оцінку психічного стану Ігоря М.

Якщо стан 31-річного українця покращиться, йому висунуть звинувачення та проведуть допит.

У лікарні досі залишаються двоє важкопоранених людей.

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Що відомо про напад

Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.

Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.

За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.

Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.

Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.

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