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Новини Напади у Польщі
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Напад у монастирі в Польщі: психіатри повторно обстежать українця, підозрюваного у вбивстві священника

Ігоря М. повторно обстежать судові психіатри в Польщі

Двоє судових психіатрів повторно оцінять психічний стан 31-річного Ігоря М., який напав на п’ятьох людей на території монастиря бенедиктинок у польському Ярославі та вбив священника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні RMF24.

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Психіатри знову оцінять стан Ігоря М.

Окружна прокуратура в Перемишлі призначила двох психіатрів-експертів для повторного обстеження чоловіка.

Речниця прокуратури Малгожата Тацюх-Курасевич повідомила, що експерти мають кілька днів на повторну оцінку психічного стану Ігоря М.

Якщо стан 31-річного українця покращиться, йому висунуть звинувачення та проведуть допит.

У лікарні досі залишаються двоє важкопоранених людей.

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Що відомо про напад

  • Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.
  • Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.
  • За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.
  • Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.
  • Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.

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