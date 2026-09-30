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Напад у монастирі в Польщі: психіатри повторно обстежать українця, підозрюваного у вбивстві священника
Двоє судових психіатрів повторно оцінять психічний стан 31-річного Ігоря М., який напав на п’ятьох людей на території монастиря бенедиктинок у польському Ярославі та вбив священника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні RMF24.
Психіатри знову оцінять стан Ігоря М.
Окружна прокуратура в Перемишлі призначила двох психіатрів-експертів для повторного обстеження чоловіка.
Речниця прокуратури Малгожата Тацюх-Курасевич повідомила, що експерти мають кілька днів на повторну оцінку психічного стану Ігоря М.
Якщо стан 31-річного українця покращиться, йому висунуть звинувачення та проведуть допит.
У лікарні досі залишаються двоє важкопоранених людей.
Що відомо про напад
- Напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 ранку на території абатства сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Польщі в Ярославі, Підкарпатське воєводство. За даними польської поліції, 31-річний громадянин України напав з ножем на кількох людей, які перебували на території монастиря. Постраждали четверо чоловіків, серед них щонайменше двоє священників, та одна жінка.
- Один зі священників — отець Станіслав — помер від поранень, за деякими повідомленнями польських медіа, кількість загиблих священників могла зрости до двох. Стан частини постраждалих лікарі оцінюють як тяжкий, усіх госпіталізували.
- За словами свідків та настоятельки монастиря, зловмисник скористався моментом, коли ворота абатства були відчинені після відвідин групи молоді, і проник на територію. Один зі священників, за даними слідства, зазнав нападу, перебуваючи в сповідальні.
- Нападника затримали на місці. За даними прокуратури, вночі він в'їхав до Польщі з території Німеччини, прямуючи до пункту пропуску в Корчовій, однак кордон там не перетнув. Наразі невідомо, яким чином він опинився на території Ярославського повіту. У чоловіка вилучили ніж, у нього взяли кров для перевірки на алкоголь чи наркотики.
- Місцева влада запровадила підвищені заходи безпеки в школах міста, а поліція встановлює всі обставини та мотиви злочину.
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