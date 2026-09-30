Нападение в монастыре в Польше: психиатры повторно обследуют украинца, подозреваемого в убийстве священника

Два судебных психиатра повторно оценят психическое состояние 31-летнего Игоря М., который напал на пятерых человек на территории монастыря бенедиктинок в польском Ярославе и убил священника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении RMF24.

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Психиатры вновь оценят состояние Игоря М.

Окружная прокуратура в Перемышле назначила двух психиатров-экспертов для повторного обследования мужчины.

Пресс-секретарь прокуратуры Малгожата Тацюх-Курасевич сообщила, что у экспертов есть несколько дней на повторную оценку психического состояния Игоря М.

Если состояние 31-летнего украинца улучшится, ему предъявят обвинение и проведут допрос.

В больнице до сих пор находятся двое тяжелораненых.

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Что известно о нападении

Нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 утра на территории аббатства сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в польском городе Ярославе, Подкарпатское воеводство. По данным польской полиции, 31-летний гражданин Украины напал с ножом на нескольких человек, находившихся на территории монастыря. Пострадали четверо мужчин, среди них как минимум двое священников, и одна женщина.

Один из священников — отец Станислав — скончался от полученных ранений; по некоторым сообщениям польских СМИ, число погибших священников могло увеличиться до двух. Состояние части пострадавших врачи оценивают как тяжелое, всех госпитализировали.

По словам свидетелей и настоятельницы монастыря, злоумышленник воспользовался моментом, когда ворота аббатства были открыты после посещения группы молодежи, и проник на территорию. Один из священников, по данным следствия, подвергся нападению, находясь в исповедальне.

Нападающего задержали на месте. По данным прокуратуры, ночью он въехал в Польшу с территории Германии, направляясь к пункту пропуска в Корчовой, однако границу там не пересек. Пока неизвестно, каким образом он оказался на территории Ярославского уезда. У мужчины изъяли нож, у него взяли кровь для проверки на алкоголь или наркотики.

Местные власти ввели повышенные меры безопасности в школах города, а полиция устанавливает все обстоятельства и мотивы преступления.

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