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Новини Обстріл Одеси
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РФ вночі атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру

Одесу атакували війська РФ

У ніч на 1 жовтня війська РФ завдали удару по Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у телеграм-каналі.

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РФ атакувала Одесу

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила, - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Читайте: Вбивство військовослужбовця на проїжджій частині в Одесі: підозрюваному оголосили підозру. ФОТОрепортаж

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обстріл (37087) Одеса (5195) Одеська область (4254) Одеський район (814)
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