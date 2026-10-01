РФ вночі атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру

У ніч на 1 жовтня війська РФ завдали удару по Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у телеграм-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ атакувала Одесу

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила, - йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Читайте: Вбивство військовослужбовця на проїжджій частині в Одесі: підозрюваному оголосили підозру. ФОТОрепортаж