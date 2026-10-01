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РФ вночі атакувала Одесу: пошкоджено інфраструктуру
У ніч на 1 жовтня війська РФ завдали удару по Одесі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у телеграм-каналі.
РФ атакувала Одесу
"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила, - йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
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