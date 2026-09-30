Вбивство військовослужбовця на проїжджій частині в Одесі: підозрюваному оголосили підозру. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали пенсіонера та повідомили йому про підозру у вбивстві 50-річного військовослужбовця, тіло якого з вогнепальними пораненнями виявили 30 вересня на Люстдорфській дорозі в Одесі.

Про це повідомили у поліції Одещини, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Подія сталася сьогодні, 30 вересня, вранці на Люстдорфській дорозі. Під час патрулювання співробітники Управління патрульної поліції посеред проїжджої частини поруч із автівкою "Chevrolet" виявили тіло 50-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями.

Патрульні встановили та затримали пенсіонера, причетного до вбивства.

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За даними прокуратури, літній мешканець Дніпропетровської області їхав автомобілем ЗАЗ у Київському районі Одеси. Побачивши Chevrolet, яким керував військовослужбовець, він умисно спровокував ДТП. Після зіткнення водії почали з'ясовувати обставини події. Під час конфлікту підозрюваний дістав пістолет і вистрілив військовому в груди.

Від поранення військовий упав на асфальт. Тоді підозрюваний підійшов ближче і зробив ще один прицільний постріл у шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Під час слідчих дій поліціянти вилучили низку речових доказів, зокрема знаряддя злочину, стріляні гільзи та інші речі, що мають важливе значення для розслідування. Все скеровано на експертні дослідження.







Підозра чоловіку

Слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань, затримали зловмисника у процесуальному порядку та за наявності достатніх доказів повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ст. 115 (умисне вбивство);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому судом запобіжного заходу. Чоловіку загрожує багаторічне ув'язнення. Розслідування триває. Встановлюються всі обставини злочину. Слідство перевіряє декілька версій та мотивів вбивства.

Як пише "Думская" із посиланням на джерела в прокуратурі, чоловік, якого вранці застрелили на Люстдорфській дорозі, виявився високопоставленим офіцером Військово-морських сил України. Найімовірніше, це було замовне вбивство.

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