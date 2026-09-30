Убийство военнослужащего на проезжей части в Одессе: подозреваемому объявили подозрение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители задержали пенсионера и сообщили ему о подозрении в убийстве 50-летнего военнослужащего, тело которого с огнестрельными ранениями обнаружили 30 сентября на Люстдорфской дороге в Одессе.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Инцидент произошел сегодня, 30 сентября, утром на Люстдорфской дороге. Во время патрулирования сотрудники Управления патрульной полиции посреди проезжей части рядом с автомобилем "Chevrolet" обнаружили тело 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Патрульные установили и задержали пенсионера, причастного к убийству.

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В ходе следственных действий полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, в частности орудие преступления, стреляные гильзы и другие предметы, имеющие важное значение для расследования. Все направлено на экспертизу.







Подозрение в адрес мужчины

Следователи следственного управления ГУНП в Одесской области внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований, задержали злоумышленника в процессуальном порядке и при наличии достаточных доказательств сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ст. 115 (умышленное убийство);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения. Мужчине грозит многолетнее лишение свободы. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Следствие проверяет несколько версий и мотивов убийства.

Как пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре, мужчина, которого утром застрелили на Люстдорфской дороге, оказался высокопоставленным офицером Военно-морских сил Украины. Скорее всего, это было заказное убийство.

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