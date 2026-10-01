Допомога Україні відповідає інтересам Чехії, - начальник Військової канцелярії президента ЧР

Начальник Військової канцелярії президента Чехії генерал-лейтенант Радек Гасала заявив, що допомога Україні відповідає національним інтересам його країни та продовжуватиметься, хоча її форми можуть змінюватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його інтерв’ю для Укрінформу.

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Гасала: успіх України важливий для безпеки Чехії

За словами Гасали, Чехія має залишатися поруч з Україною з міжнародної, безпекової та військової точок зору.

"Не можу уявити, що Чехія могла б бути деінде, ніж поруч з Україною. З міжнародної, безпекової та військової точок зору успіх України в захисті своєї території також є життєво важливим інтересом Чехії", – сказав генерал.

Він зазначив, що підтримка України офіційно задекларована і буде тривати. Водночас Гасала хотів би, щоб державна допомога була посилена та відповідала рівню підтримки України з боку чеського суспільства.

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Від танків і артилерії до нової зброї

Гасала розповів, що його приємно здивувала громадянська підтримка України від початку війни. Чехи допомагали людям, які приїхали з України, долучалися до різних акцій і продовжують підтримувати як великі проєкти, так і невеликі громадські ініціативи.

За словами генерала, Чехія на державному рівні була першою країною, яка у 2022 році передала Україні танки та важке артилерійське озброєння. Таким чином вона показала іншим європейським державам, що така допомога можлива.

Згодом обсяг військової допомоги почав зменшуватися через поступове спорожнення складів. Водночас посилилися комерційна співпраця та експорт нової або модернізованої зброї. Чеські компанії зацікавлені у співпраці.

Генерал також згадав чеську снарядну ініціативу. На піку свого розвитку вона забезпечувала або організовувала за посередництва Чехії передачу майже половини артилерійських боєприпасів, необхідних Силам оборони України.

Раніше Чехія запропонувала створити європейський "Залізний купол" для захисту від балістичних ракет.

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