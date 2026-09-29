Чехія готова відреагувати на напад Росії на країни Балтії, - прем’єр Бабіш

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запевнив, що Прага готова виконати свої зобов’язання перед НАТО у разі російського нападу на одну з країн Балтії.

Про це він сказав агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Заява політика

На запитання про те, чи готується Прага до можливих дій Росії проти НАТО — про таку ймовірність заявляли спецслужби деяких членів НАТО — Бабіш відповів, що веде обговорення щодо викликів у сфері безпеки, зокрема з президентом Петром Павелом.

"Те, що ми не говоримо про це і журналісти не отримують матеріалу для своїх статей, не означає, що ми не займаємося цим питанням. Звичайно, ми готуємося. Якщо, не дай Боже, Росія нападе на одну з країн Балтії, то згідно зі статтею 5 (зобов’язання членів НАТО щодо взаємної оборони) ми маємо надіслати дві наші механізовані бригади", — заявив прем'єр.

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Уряди та розвідувальні служби країн Західної Європи заявляють про зростання ймовірності того, що Росія посилить гібридні атаки, такі як диверсії або навіть обмежений військовий напад.

Цього місяця Бабіш, не вдаючись у подробиці, заявив, що Росія веде гібридну війну проти Чехії, і що розвідувальні служби приділяють цьому максимальну увагу.

Політика Бабіша

Раніше Бабіш неодноразово заявляв про необхідність того, щоб лідери Європи сприяли миру, і під час президентської кампанії 2023 року зазнав критики за те, що заявив, що не відправить чеських солдатів воювати за союзників.

Бабіш, уряд якого включає проросійську антиіммігрантську партію, призупинив участь Чехії у наданні військової допомоги Україні, а також відмовився від фінансування та обіцянок військової допомоги Києву з боку ЄС і НАТО.

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