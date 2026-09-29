Чехия готова отреагировать на нападение России на страны Балтии, — премьер Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заверил, что Прага готова выполнить свои обязательства перед НАТО в случае российского нападения на одну из стран Балтии.

Об этом он заявил агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

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Заявление политика

На вопрос о том, готовится ли Прага к возможным действиям России против НАТО — о такой вероятности заявляли спецслужбы некоторых членов НАТО — Бабиш ответил, что ведет обсуждение вызовов в сфере безопасности, в частности с президентом Петром Павелом.

"То, что мы не говорим об этом и журналисты не получают материала для своих статей, не означает, что мы не занимаемся этим вопросом. Конечно, мы готовимся. Если, не дай Бог, Россия нападет на одну из стран Балтии, то, согласно статье 5 (обязательства членов НАТО по взаимной обороне), мы должны направить две наши механизированные бригады", — заявил премьер.

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Правительства и разведывательные службы стран Западной Европы заявляют о росте вероятности того, что Россия усилит гибридные атаки, такие как диверсии или даже ограниченное военное нападение.

В этом месяце Бабиш, не вдаваясь в подробности, заявил, что Россия ведет гибридную войну против Чехии и что разведывательные службы уделяют этому максимальное внимание.

Политика Бабиша

Ранее Бабиш неоднократно заявлял о необходимости того, чтобы лидеры Европы способствовали миру, и во время президентской кампании 2023 года подвергся критике за то, что заявил, что не отправит чешских солдат воевать за союзников.

Бабиш, в правительство которого входит пророссийская антииммигрантская партия, приостановил участие Чехии в оказании военной помощи Украине, а также отказался от финансирования и обещаний военной помощи Киеву со стороны ЕС и НАТО.

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