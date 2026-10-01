На окупованій Луганщині дітей залучають до військової підготовки та навчання операторів БПЛА, - ОВА
На тимчасово окупованій Луганщині російські загарбники посилюють мілітаризацію системи освіти, залучаючи школярів до військово-патріотичних програм та навчання управлінню безпілотниками.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Подробиці
Станом на вересень у так званій "ЛНР" відкрили більше профільних класів "Російського військово-історичного товариства", ніж у будь-якому іншому регіоні Росії.
Окупанти використовують освітні заклади для нав’язування дітям російської військової ідеології. Школярів і підлітків залучають до курсів "Основи захисту Батьківщини", де їм викладають військові дисципліни. Окремий напрям підготовки - управління безпілотними літальними апаратами", - зауважив Харченко.
Дітей в окупації з раннього віку залучають до програм, пов’язаних із військовою сферою. Мілітаризація освіти є частиною системної політики Росії на тимчасово ТОТ України.
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