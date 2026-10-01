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Новости Милитаризация детей на ВОТ
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На оккупированной Луганщине детей привлекают к военной подготовке и обучению операторов БпЛА, - ОВА

В оккупированной Луганской области детей привлекают к военной подготовке

В временно оккупированной Луганской области российские захватчики усиливают милитаризацию системы образования, вовлекая школьников в военно-патриотические программы и обучение управлению беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОГА Алексей Харченко.

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По состоянию на сентябрь в так называемой "ЛНР" открыли больше профильных классов "Российского военно-исторического общества", чем в любом другом регионе России.

Оккупанты используют учебные заведения для навязывания детям российской военной идеологии. Школьников и подростков привлекают к курсам "Основы защиты Родины", где им преподают военные дисциплины. Отдельное направление подготовки — управление беспилотными летательными аппаратами", — отметил Харченко.

Детей на оккупированных территориях с раннего возраста вовлекают в программы, связанные с военной сферой. Милитаризация образования является частью системной политики России на временно оккупированных территориях Украины.

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