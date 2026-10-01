РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 1 жовтня: оголошено повітряну тривогу
Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА ввечері 1 жовтня. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА
О 19:12 - Повідомлялося про БпЛА на Суми з півночі.
О 19:13 - Рух ударних БпЛА:
- Реактивні БпЛА на півночі від Дніпра, курс на захід.
- Реактивні БпЛА на півдні від Чернігова, курс на Київщину.
О 19:20 - БпЛА на Одещину, курс на північ.
Оновлена інформація
О 19:52 - Реактивний БпЛА курсом на Бориспіль з півдня.
О 20:01 - Реактивний БпЛА над Києвом. Лівий берег.
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