РФ атакує Україну ударними дронами ввечері 1 жовтня: оголошено повітряну тривогу

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА ввечері 1 жовтня. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ударних БпЛА

О 19:12 - Повідомлялося про БпЛА на Суми з півночі.

О 19:13 - Рух ударних БпЛА:

Реактивні БпЛА на півночі від Дніпра, курс на захід.

Реактивні БпЛА на півдні від Чернігова, курс на Київщину.

О 19:20 - БпЛА на Одещину, курс на північ.

Оновлена інформація

О 19:52 - Реактивний БпЛА курсом на Бориспіль з півдня.

О 20:01 - Реактивний БпЛА над Києвом. Лівий берег.

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