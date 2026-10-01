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РФ атакует Украину ударными дронами вечером 1 октября: объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА вечером 1 октября. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение ударных БПЛА (обновленная информация)
В 21:15 – реактивный БпЛА курсом на Борисполь с севера.
В 21:18 – КАБы на Николаевщину.
В 21:29 – реактивный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева.
В 21:33 – реактивный БпЛА на Дарницу.
В 21:36 – реактивный БпЛА на Теличку.
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