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Новости Атака беспилотников
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РФ атакует Украину ударными дронами вечером 1 октября: объявлена воздушная тревога (обновлено)

шахеди

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА вечером 1 октября. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение ударных БПЛА (обновленная информация)

В 21:15 – реактивный БпЛА курсом на Борисполь с севера.

В 21:18 – КАБы на Николаевщину.

В 21:29 – реактивный БпЛА мимо Броваров в направлении Киева.

В 21:33 – реактивный БпЛА на Дарницу.

В 21:36 – реактивный БпЛА на Теличку.

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