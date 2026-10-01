Науседа пояснив, чому Литву не запросили на зустріч щодо майбутнього НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував інформацію про те, що США не запросили Литву та низку інших союзників на зустріч щодо майбутнього НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заяві, яку наводить LRT.

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Науседа назвав ситуацію штучним ажіотажем

За словами литовського президента, надмірне перебільшення ситуації призвело до штучного ажіотажу.

Він наголосив, що йдеться про зустріч так званої "Бергенської групи", до якої Литва не входить. У цей формат входять США, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Польща, Німеччина та Нідерланди.

"У НАТО понад 30 членів, а в цьому випадку беруть участь лише шість [не враховуючи США]. Мені це здається чимось на кшталт створення штучного ажіотажу", — заявив Науседа журналістам у четвер.

Він зазначив, що Литва та інші країни можуть бути запрошені до участі в цьому форматі в майбутньому, якщо він розшириться.

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США готують перегляд військової присутності в Європі

Раніше Politico повідомило, що деякі європейські країни — члени НАТО, які витрачають значні кошти на оборону та є союзниками США, не були запрошені на зустріч під егідою Пентагону. На ній мали обговорювати питання майбутнього Альянсу.

Міністерство оборони США також продовжує готувати перегляд американської військової присутності у Європі. Він має бути готовий до 6 листопада.

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