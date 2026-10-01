Кубілюс заявив, що удар РФ по оборонних заводах в Європі – це 5 стаття НАТО: в Альянсі не згодні

У ЄС вважають, що удар Росії по європейському збройовому заводу повинен стати приводом для застосування статті 5 Північноатлантичного договору НАТО про колективну оборону. В Альянсі це заперечили.

Про це заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Politico.

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Позиція у ЄС

Цей заклик пролунав на тлі зростання кількості підозрілих інцидентів на збройових заводах по всій Європі, деякі з яких пов’язують із Росією.

"Якщо Росія вдарить по наших заводах на європейських територіях, це буде стаття 5", — заявив єврокомісар на полях засідання Комітету з питань оборони та безпеки Європейського парламенту.

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Помічник Кубілюса анонімно повідомив Politico, що його заява стосувалась саме повітряної атаки або ракетного удару по заводу.

Реакція НАТО

Однак заява єврокомісара, ймовірно, викличе занепокоєння всередині Альянсу, враховуючи делікатність дискусій стосовно статті 5 та невійськову роль ЄС проти НАТО.

Неназваний дипломат Альянсу заявив журналістам: "Коли Кубілюс стане генеральним секретарем НАТО, тоді він, можливо, зможе заявляти, що є підставою для застосування статті 5, а що — ні".

Анонімний представник НАТО, який говорив від імені Альянсу, послався на заяву генсека Марка Рютте, який описав статтю 5 як "навмисно двозначну... бо ми не хочемо, щоб наші супротивники знали більше".

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Що передувало?

Напередодні речниця кремлівської дипломатії Марія Захарова заявила, що заводи у Європі, які виготовляють озброєння для України, є "потенційними військовими цілями для Росії".

Поліція безпеки Естонії встановила, що підпал будівлі оборонного підприємства Milrem Robotics в Таллінні, який стався в ніч на 15 серпня, був актом диверсії, замовленим російськими спецслужбами. Після встановлення причетності російських спецслужб до підпалу Milrem Robotics в Таллінні Естонія викличе тимчасового повіреного у справах Росії.

Компанія постачала Україні наземні роботизовані комплекси.

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