Кубилюс заявил, что удар РФ по оборонным заводам в Европе — это статья 5 НАТО: в Альянсе с этим не согласны

В ЕС считают, что удар России по европейскому оружейному заводу должен стать поводом для применения статьи 5 Североатлантического договора НАТО о коллективной обороне. В Альянсе это опровергли.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Politico.

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Позиция ЕС

Этот призыв прозвучал на фоне роста числа подозрительных инцидентов на оружейных заводах по всей Европе, некоторые из которых связывают с Россией.

"Если Россия нанесет удар по нашим заводам на европейской территории, это будет статья 5", — заявил еврокомиссар в кулуарах заседания Комитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента.

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Помощник Кубилюса анонимно сообщил Politico, что его заявление касалось именно воздушной атаки или ракетного удара по заводу.

Реакция НАТО

Однако заявление еврокомиссара, вероятно, вызовет беспокойство внутри Альянса, учитывая деликатность дискуссий относительно статьи 5 и невоенную роль ЕС по сравнению с НАТО.

Неназванный дипломат Альянса заявил журналистам: "Когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, тогда он, возможно, сможет заявлять, что является основанием для применения статьи 5, а что — нет".

Анонимный представитель НАТО, выступавший от имени Альянса, сослался на заявление генсека Марка Рютте, который охарактеризовал статью 5 как"намеренно двусмысленную… потому что мы не хотим, чтобы наши противники знали больше".

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Что этому предшествовало?

Накануне пресс-секретарь кремлевской дипломатии Мария Захарова заявила, что заводы в Европе, производящие вооружение для Украины, являются "потенциальными военными целями для России".

Полиция безопасности Эстонии установила, что поджог здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне, произошедший в ночь на 15 августа, был актом диверсии, заказанным российскими спецслужбами. После установления причастности российских спецслужб к поджогу Milrem Robotics в Таллинне Эстония вызовет временного поверенного в делах России.

Компания поставляла Украине наземные роботизированные комплексы.

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