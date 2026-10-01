Путін на "Валдаї" заявив, що Росію "змусили" воювати проти України та закликав Захід "жити дружно"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито не починала війну проти України, а її "змусили захищатися" через "русофобію" та "вбивство російських людей".
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав на сесії щорічного Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".
Заяви про війну проти України
За словами Путіна, "Росію свідомо поставили в ситуацію, коли вона була змушена захищати себе зі зброєю в руках, відповідаючи на агресію".
"Свідомо підвели нас до цієї межі. І взагалі не треба русофобію, утиски й убивство російських людей, знищення Росії перетворювати на державну ідеологію та ставити перед собою мету стратегічної поразки Росії", — сказав він.
Диктатор також заявив, що військові РФ нібито ніколи першими не атакували об'єкти цивільної інфраструктури та "керуються непорушністю норм ведення війни".
Про розпад СРСР та діалог із Заходом
Путін назвав розпад СРСР "трагедією" і закликав Захід "жити дружно".
"Якщо ми хочемо жити, а всі хочуть жити, тільки, як я вже говорив одного разу у своєму публічному виступі — давайте жити дружно. Разом шукати шляхи до того, як це зробити", — сказав він.
Про "новий світовий устрій"
Диктатор також заявив, що не лише Сходу та Заходу, а й Півночі та Півдню рано чи пізно "доведеться домовлятися про основи нового світоустрою".
Говорячи про заходи щодо запобігання світовій катастрофі, лідер Кремля наголосив: "Відповідальність за наше спільне майбутнє — зовсім не абстрактний гасло, це набір практичних дій, мета яких — не допустити скочування людства до межі виживання, уникнути непоправного". За його словами, світ "підійшов до вирішального, поворотного моменту розвитку".
Інші "важливі" заяви лідера Кремля:
- "Немає гарантій того, що ядерні держави не вдадуться до використання ядерної зброї";
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"Людство ще не усвідомило масштаб нинішніх викликів, через які змінюється життя.
Потрібно уникнути найкатастрофічніших сценаріїв, коли людство опиниться на межі виживання";
- "Війни були завжди і будуть далі, це невіддільна частина людства";
- "Нам сказали, що НАТО не рухатиметься на схід – нас обдурили"
- "Як тільки розвалився СРСР, НАТО вирішило довести до кінця розвал Росії";
- "Якщо справа дійде до нападу на Калінінград, Росія застосує всю зброю, яка у нас є".
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