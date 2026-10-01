Путін на "Валдаї" заявив, що Росію "змусили" воювати проти України та закликав Захід "жити дружно"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито не починала війну проти України, а її "змусили захищатися" через "русофобію" та "вбивство російських людей".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав на сесії щорічного Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

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Заяви про війну проти України

За словами Путіна, "Росію свідомо поставили в ситуацію, коли вона була змушена захищати себе зі зброєю в руках, відповідаючи на агресію".

"Свідомо підвели нас до цієї межі. І взагалі не треба русофобію, утиски й убивство російських людей, знищення Росії перетворювати на державну ідеологію та ставити перед собою мету стратегічної поразки Росії", — сказав він.

Диктатор також заявив, що військові РФ нібито ніколи першими не атакували об'єкти цивільної інфраструктури та "керуються непорушністю норм ведення війни".

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Про розпад СРСР та діалог із Заходом

Путін назвав розпад СРСР "трагедією" і закликав Захід "жити дружно".

"Якщо ми хочемо жити, а всі хочуть жити, тільки, як я вже говорив одного разу у своєму публічному виступі — давайте жити дружно. Разом шукати шляхи до того, як це зробити", — сказав він.

Про "новий світовий устрій"

Диктатор також заявив, що не лише Сходу та Заходу, а й Півночі та Півдню рано чи пізно "доведеться домовлятися про основи нового світоустрою".

Говорячи про заходи щодо запобігання світовій катастрофі, лідер Кремля наголосив: "Відповідальність за наше спільне майбутнє — зовсім не абстрактний гасло, це набір практичних дій, мета яких — не допустити скочування людства до межі виживання, уникнути непоправного". За його словами, світ "підійшов до вирішального, поворотного моменту розвитку".

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Інші "важливі" заяви лідера Кремля:

"Немає гарантій того, що ядерні держави не вдадуться до використання ядерної зброї";

"Людство ще не усвідомило масштаб нинішніх викликів, через які змінюється життя. Потрібно уникнути найкатастрофічніших сценаріїв, коли людство опиниться на межі виживання";

"Війни були завжди і будуть далі, це невіддільна частина людства";

"Нам сказали, що НАТО не рухатиметься на схід – нас обдурили"

"Як тільки розвалився СРСР, НАТО вирішило довести до кінця розвал Росії";

"Якщо справа дійде до нападу на Калінінград, Росія застосує всю зброю, яка у нас є".

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