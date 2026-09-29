Дмитрієв та представники США обговорили завершення війни в Україні й енергетичні проєкти, - Reuters

Посланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв провів "конструктивні" переговори з представниками США щодо припинення війни РФ проти України.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорив посланець Путіна?

Візит Дмитрієва, який також очолює російський фонд прямих інвестицій, відбувся в понеділок, 28 вересня, після зустрічі президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським минулого тижня в Нью-Йорку.

Як зазначається, спецпосланець Путіна перебував у Вашингтоні, "щоб продовжити конструктивні дискусії щодо мирного врегулювання російсько-українського конфлікту та можливих ініціатив між США та Росією у сфері енергетики після завершення війни".

Джерела агентства повідомили, що Дмитрієв провів зустрічі з представниками Міністерства фінансів та Міністерства енергетики США під час свого візиту до Вашингтона.

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Що передувало?

У вересні представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву, де провели зустріч із російським диктатором. Після цього вони здійснили перший візит у Київ.

22 вересня Зеленський і Трамп провели зустріч на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

25 вересня телеканал CNN повідомив про зустріч Дмитрієва, Віткоффа та Кушнера, що відбулася в Нью-Йорку. За словами джерел, обговорювалися співпраця між Росією та США, а також мирне врегулювання війни РФ проти України.

Остання зустріч представників США, України та Росії відбулася в лютому — ще до початку війни з Іраном. Відтоді переговори фактично заморожено. Очікується, що нова тристороння зустріч відбудеться у жовтні у столиці ОАЕ — Абу-Дабі.

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