Дмитриев и представители США обсудили завершение войны в Украине и энергетические проекты, — Reuters

Посланник российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев провел "конструктивные" переговоры с представителями США о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ.

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О чем говорил посланник Путина?

Визит Дмитриева, который также возглавляет Российский фонд прямых инвестиций, состоялся в понедельник, 28 сентября, после встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Нью-Йорке.

Как отмечается, спецпосланник Путина находился в Вашингтоне, "чтобы продолжить конструктивные дискуссии о мирном урегулировании российско-украинского конфликта и возможных инициативах между США и Россией в сфере энергетики после завершения войны".

Источники агентства сообщили, что Дмитриев провел встречи с представителями Министерства финансов и Министерства энергетики США во время своего визита в Вашингтон.

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Что этому предшествовало?

В сентябре представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву, где провели встречу с российским диктатором. После этого они совершили первый визит в Киев.

22 сентября Зеленский и Трамп провели встречу в кулуарах 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

25 сентября телеканал CNN сообщил о встрече Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера, состоявшейся в Нью-Йорке. По словам источников, обсуждались вопросы сотрудничества между Россией и США, а также мирное урегулирование войны РФ против Украины.

Последняя встреча представителей США, Украины и России состоялась в феврале — еще до начала войны с Ираном. С тех пор переговоры фактически заморожены. Ожидается, что новая трехсторонняя встреча состоится в октябре в столице ОАЭ — Абу-Даби.

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