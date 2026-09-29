Токаєв: Треба "заморозити" війну в Україні та перейти до "дипломатії", а Путін – "найприйнятніша політична фігура"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв знову закликав "заморозити" бойові дії в Україні для початку мирних перемовин. Він також назвав диктатора РФ Володимира Путіна "найбільш прийнятною політичною фігурою" для Європи та всього світу.

Про це він сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик заморозити бойові дії

За словами Токаєва, він вважає за необхідне заморозити військові дії в Україні, щоб перейти до "дипломатії та переговорів". Негайно зупинити війну в нинішніх умовах, на його думку, було б нереалістично.

"Ми з самого початку говорили, і я про це говорив, що ми з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, до української мови. Тому я не говорив про те, що потрібно негайно зупинити війну. Я ж розумію, що це, напевно, в сучасних умовах було б нереалістично. Я говорив про замороження військових дій на території України з тим, щоб перейти до процесу дипломатичних або будь-яких інших переговорів.

Я вдячний президенту Путіну за те, що він з великим розумінням сприйняв мою особисту позицію з цього питання. Адже всі ми — керівники держав — виступаємо за припинення бойових дій на території України, включаючи президента Росії", — сказав президент Казахстану.

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Оцінка Путіна

Токаєв також назвав Путіна "видатним державним діячем".

"Президент Путін, як державний діяч, як керівник Росії, є найбільш прийнятною політичною фігурою <...>, на мій погляд, і для Європи, і для всього світу. Я знаю його дуже добре, і він володіє найнеобхіднішими якостями для керівника великої держави зі складною історією, зі своїм розумінням стратегічних цілей, які стоять перед цією країною", — заявив він.

Реакція Мерца

Мерц своєю чергою заявив, що Росія зараз не зацікавлена в переговорах про завершення війни в Україні.

За його словами, підсумки зустрічі глави МЗС Німеччини з Сергієм Лавровим у Нью-Йорку показали, що Москва "очевидно, взагалі не зацікавлена в серйозних переговорах". Канцлер знову закликав Росію повернутися за стіл переговорів і пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

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