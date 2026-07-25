Токаєв закликав Путіна зупинити війну та повернутися до переговорів у форматі "Стамбул 2.0"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Володимиром Путіним в Омську закликав заморозити війну проти України та відновити переговорний процес у форматі "Стамбул 2.0".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Все це треба зупиняти. Зворотне на руку противникам Росії та українського народу", – заявив президент Казахстану.

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Природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла

"Природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, зокрема й для нас. Припустимо, якщо був конфлікт, у тому числі й заморожений конфлікт між Азербайджаном та Вірменією, там суть цього конфлікту, походження цього конфлікту було цілком зрозумілим для нас. Вони йшли в глибину історії. Але тут це дуже важко збагнути", - зауважив Токаєв.

"Можливо, цей конфлікт вже варто заморозити та повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів", — закликав президент Казахстану.

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Як зазначається, Путін пообіцяв "поінформувати Токаєва про перебіг справ на українському напрямку".