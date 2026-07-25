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Новини Припинення війни
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Токаєв закликав Путіна зупинити війну та повернутися до переговорів у форматі "Стамбул 2.0"

Токаєв запропонував Путіну заморозити війну проти України

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Володимиром Путіним в Омську закликав заморозити війну проти України та відновити переговорний процес у форматі "Стамбул 2.0". 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

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Все це треба зупиняти. Зворотне на руку противникам Росії та українського народу", – заявив президент Казахстану.

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Природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла

"Природа цього конфлікту не зовсім зрозуміла для багатьох, зокрема й для нас. Припустимо, якщо був конфлікт, у тому числі й заморожений конфлікт між Азербайджаном та Вірменією, там суть цього конфлікту, походження цього конфлікту було цілком зрозумілим для нас. Вони йшли в глибину історії. Але тут це дуже важко збагнути", - зауважив Токаєв.

"Можливо, цей конфлікт вже варто заморозити та повернутися до Стамбульської формули 2.0, оскільки там було досягнуто значних результатів", — закликав президент Казахстану.

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Як зазначається, Путін пообіцяв "поінформувати Токаєва про перебіг справ на українському напрямку".

Автор: 

путін володимир (13495) Токаєв Касим-Жомарт (83)
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Топ коментарі
+19
Який добрий Токаєв. Путінські холуї нещодавно як раз вимагали відновлення переговорів на основі Стамбулу. Тобто Стамбул 2.0 - це капітуляція України з повним демонтажем української державност і національної ідентичності. Це переговори на тему: Ви як хочете вчинити самогубство? Шляхом повішання чи втоплення? Якась мерзота навкруги без совісті і честі
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25.07.2026 16:15 Відповісти
+12
толкаєв за прибутки від КТК хвилюється.
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25.07.2026 16:05 Відповісти
+12
"візьме" тільки "за щоку",на цьому -все.
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25.07.2026 16:23 Відповісти

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