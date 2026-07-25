Токаев призвал Путина остановить войну и вернуться к переговорам в формате "Стамбул 2.0"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в Омске призвал прекратить войну против Украины и возобновить переговорный процесс в формате "Стамбул 2.0".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

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"Все это нужно остановить. Противоположное играет на руку противникам России и украинского народа", - заявил президент Казахстана.

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Природа этого конфликта не совсем понятна

"Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе - и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были вполне понятны для нас. Они уходили в глубину истории. Но здесь это очень трудно понять", - отметил Токаев.

"Возможно, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты", - призвал президент Казахстана.

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Как отмечается, Путин пообещал "проинформировать Токаева о ходе дел на украинском направлении".