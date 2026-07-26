Путін використав зустріч із президентом Казахстану, щоб виправдати відмову заморозити війну в Україні, - ISW

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, використав зустріч із президентом Казахстану для пояснення своєї відмови заморозити лінію фронту в Україні та продовжити війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Зустріч в Омську і позиція щодо фронту

Зустріч Путіна з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим відбулася в Омську під час форуму міжрегіонального співробітництва.

Під час розмови Токаєв заявив, що багатьом складно зрозуміти причини війни Росії проти України. Він закликав заморозити лінію фронту та повернутися до переговорів у стамбульському форматі.

Путін не відповів на ці слова у відкритій частині зустрічі. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пізніше Путін детально пояснив свою позицію і наголосив, що замороження фронту неможливе, оскільки Росія має досягти своїх цілей на полі бою.

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Оцінка аналітиків

Аналітики ISW нагадують, що кремлівські чиновники послідовно закликають Україну капітулювати перед максималістськими воєнними вимогами РФ, що, як неодноразово наголошував Кремль, включають усю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, ще до початку мирних переговорів, які не гарантують досягнення мирної угоди.

"Путін зіткнувся зі зниженням рейтингів схвалення та довіри, дедалі складнішою ситуацією в економіці та зростанням втрат за мінімальних здобутків в Україні, продовжуючи вести свою війну здебільшого так само, як з 2022 року. Кремль продовжує сигналізувати росіянам, що вони мають бути готовими нести витрати за тривалу війну проти України та, ймовірно, використав зустріч Путіна з Токаєвим як підставу нагадати росіянам про це", - зазначають в ISW.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив про готовність підписати мирну угоду з РФ в Овальному кабінеті або у резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Про це він повідомив в інтерв’ю американській ультраправій блогерці Лорі Лумер.

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