Путин использовал встречу с президентом Казахстана, чтобы оправдать отказ заморозить войну в Украине, — ISW

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, воспользовался встречей с президентом Казахстана, чтобы объяснить свой отказ заморозить линию фронта в Украине и продолжить войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны.

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Встреча в Омске и позиция по поводу фронта

Встреча Путина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым состоялась в Омске в ходе форума межрегионального сотрудничества.

В ходе беседы Токаев заявил, что многим сложно понять причины войны России против Украины. Он призвал заморозить линию фронта и вернуться к переговорам в стамбульском формате.

Путин не ответил на эти слова в открытой части встречи. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позже Путин подробно объяснил свою позицию и подчеркнул, что замораживание фронта невозможно, поскольку Россия должна достичь своих целей на поле боя.

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Оценка аналитиков

Аналитики ISW напоминают, что кремлевские чиновники последовательно призывают Украину капитулировать перед максималистскими военными требованиями РФ, которые, как неоднократно подчеркивал Кремль, включают всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, еще до начала мирных переговоров, которые не гарантируют достижения мирного соглашения.

"Путин столкнулся со снижением рейтингов одобрения и доверия, все более сложной ситуацией в экономике и ростом потерь при минимальных успехах в Украине, продолжая вести свою войну в основном так же, как и с 2022 года. Кремль продолжает сигнализировать россиянам, что они должны быть готовы нести расходы на затянувшуюся войну против Украины, и, вероятно, использовал встречу Путина с Токаевым как повод напомнить россиянам об этом", — отмечают в ISW.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом он сообщилв интервью американской ультраправой блогерше Лоре Лумер.

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