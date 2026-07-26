Путин использовал встречу с президентом Казахстана, чтобы оправдать отказ заморозить войну в Украине, — ISW
Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, воспользовался встречей с президентом Казахстана, чтобы объяснить свой отказ заморозить линию фронта в Украине и продолжить войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Встреча в Омске и позиция по поводу фронта
Встреча Путина с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым состоялась в Омске в ходе форума межрегионального сотрудничества.
В ходе беседы Токаев заявил, что многим сложно понять причины войны России против Украины. Он призвал заморозить линию фронта и вернуться к переговорам в стамбульском формате.
Путин не ответил на эти слова в открытой части встречи. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позже Путин подробно объяснил свою позицию и подчеркнул, что замораживание фронта невозможно, поскольку Россия должна достичь своих целей на поле боя.
Оценка аналитиков
Аналитики ISW напоминают, что кремлевские чиновники последовательно призывают Украину капитулировать перед максималистскими военными требованиями РФ, которые, как неоднократно подчеркивал Кремль, включают всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, еще до начала мирных переговоров, которые не гарантируют достижения мирного соглашения.
"Путин столкнулся со снижением рейтингов одобрения и доверия, все более сложной ситуацией в экономике и ростом потерь при минимальных успехах в Украине, продолжая вести свою войну в основном так же, как и с 2022 года. Кремль продолжает сигнализировать россиянам, что они должны быть готовы нести расходы на затянувшуюся войну против Украины, и, вероятно, использовал встречу Путина с Токаевым как повод напомнить россиянам об этом", — отмечают в ISW.
- К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом он сообщилв интервью американской ультраправой блогерше Лоре Лумер.
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