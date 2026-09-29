Токаев: Нужно "заморозить" войну в Украине и перейти к "дипломатии", а Путин — "наиболее приемлемая политическая фигура"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь призвал "заморозить" боевые действия в Украине для начала мирных переговоров. Он также назвал диктатора РФ Владимира Путина "наиболее приемлемой политической фигурой" для Европы и всего мира.

Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв заморозить боевые действия

По словам Токаева, он считает необходимым заморозить военные действия в Украине, чтобы перейти к "дипломатии и переговорам". Немедленно остановить войну в нынешних условиях, по его мнению, было бы нереалистично.

"Мы с самого начала говорили, и я об этом говорил, что мы с большим уважением относимся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и, конечно же, к украинскому языку. Поэтому я не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Я же понимаю, что это, наверное, в современных условиях было бы нереалистично. Я говорил о замораживании военных действий на территории Украины с тем, чтобы перейти к процессу дипломатических или любых других переговоров.

Я благодарен президенту Путину за то, что он с большим пониманием отнесся к моей личной позиции по этому вопросу. Ведь все мы — главы государств — выступаем за прекращение боевых действий на территории Украины, включая президента России", — сказал президент Казахстана.

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Оценка Путина

Токаев также назвал Путина выдающимся государственным деятелем.

"Президент Путин, как государственный деятель, как руководитель России, является наиболее приемлемой политической фигурой <...>, на мой взгляд, и для Европы, и для всего мира. Я знаю его очень хорошо, и он обладает самыми необходимыми качествами для руководителя великой страны со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, стоящих перед этой страной", — заявил он.

Реакция Мерца

Мерц, в свою очередь, заявил, что Россия сейчас не заинтересована в переговорах о завершении войны в Украине.

По его словам, итоги встречи главы МИД Германии с Сергеем Лавровым в Нью-Йорке показали, что Москва "очевидно, вообще не заинтересована в серьезных переговорах". Канцлер вновь призвал Россию вернуться за стол переговоров и пообещал продолжать поддерживать Украину.

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